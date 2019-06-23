ورشة المنامة.. 50 مليار$ للدفع بحل سياسي

لم يعد الكلام عن صفقة القرن مجرد حديث اعلامي أو تسريب عن مصادر مطلعة .. ها هي الخطوات العملية قد بدأت تتجسد على الأرض لخطة ترامب ورؤيته للمنطقة وبشأن القضية الفلسطينية ... القضية التي يناضل من أجلها الشعب الفلسطيني ستغلق مقابل استثمارات وصفقات ومشاريع .. فقبل أيام من انطلاق "ورشة البحرين" في المنامة، ها هي الإدارة الأمريكية تكشف عن بعض تفصيلات الشق الاقتصادي من خطتها الجديدة للسلام ... سنسأل أكثر اليوم عن هذه الخطة وحيثياتها ... وهل يضغط ترامب من باب الاقتصاد والمال على العرب للوصول الى حل ينهي القضية الفلسطينية ؟