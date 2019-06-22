السودان.. تباينات المعارضة تطل برأسها

على الرغم من الوساطات والاتصالات والمحاولات ,.. التباينات تستمر في الظهور في السودان وعلى ما يبدو الامور تزداد تعقيدا .. فبالتزامن مع زيارة وفد من قوى الحرية والتغيير أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات هذا التكتل، أنه ليس جزءً من هذه الزيارة ... من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض المبادرة الاثيوبية، فيما أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة أنه يمكن تحقيق اختراق عبر مبادرة وطنية، داعياً لتوحيد طروحات التسوية الخارجية ضمن مبادرة واحدة.. تعدد هذه المواقف، يطرح تساؤلات حول الخلافات بين صفوف المعارضة واختلاف رؤيتها بشأن الحل.. سنسأل أكثر اليوم عن هذه التباينات السياسية وتداعياتها ..