إيران وأمريكا.. بنك الأهداف المحتملة
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أوقف الهجوم ضد إيران قبل عشر دقائق من موعده في تراجع رحبت به برلين التي شددت على أن النزاع يتطلب حلا سياسيا ودبلوماسيا..
فيما تبدو موسكو أكثر توجساً محذرة من خطوات غير مدورسة في الخليج تهدّد أمن المنطقة والعالم.. وبين هذا وذاك يعلن البيت الأبيض أن ترامب بحث التهديد الإيراني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان..
فهل ما زالت فرصة الصدام العسكري قائمة عقب هذا التراجع؟ وما سيناريوهات هذا الأمر إن تم فعلاً؟
ما هي أدواتُ وأوراق الطرفين في هذه المواجهة المقبلة المفترضة، ثم ماذا عن بنك الأهداف الممكنة؟
وكيف ستتأثر المنطقة بأتون أي حرب أو صدام يشتعل في أرجائها؟
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