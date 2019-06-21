 
مباشر
بانوراما

السفير الروسي في لبنان: جميع الفرقاء اللبنانيون يرحبون بجهود موسكو حول عودة اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0sl

المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتييف قام بزيارة كل من العراق ولبنان وسوريا على رأس وفد دبلوماسي عسكري هام.

ألكسندر زاسيبكين الدبلوماسي البارع وسفير روسيا في بيروت يشرفنا في الأستوديو بشرح حيثيات هذه الزيارة وأهدافها ويقدم تقديراته لمواقف القوى الإقليمية والدولية من جهود روسيا في تأمين عودة اللاجئين السوريين شارحاً كيف تتعامل موسكو مع الحساسيات اللبنانية في موضوع اللجوء السوري، ويكشف أبعاد انضمام لبنان والعراق إلى مسار آستانا للتسوية السورية كمراقبين.

ضيف الحلقة : سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة