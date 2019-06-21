السفير الروسي في لبنان: جميع الفرقاء اللبنانيون يرحبون بجهود موسكو حول عودة اللاجئين السوريين

المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتييف قام بزيارة كل من العراق ولبنان وسوريا على رأس وفد دبلوماسي عسكري هام.

ألكسندر زاسيبكين الدبلوماسي البارع وسفير روسيا في بيروت يشرفنا في الأستوديو بشرح حيثيات هذه الزيارة وأهدافها ويقدم تقديراته لمواقف القوى الإقليمية والدولية من جهود روسيا في تأمين عودة اللاجئين السوريين شارحاً كيف تتعامل موسكو مع الحساسيات اللبنانية في موضوع اللجوء السوري، ويكشف أبعاد انضمام لبنان والعراق إلى مسار آستانا للتسوية السورية كمراقبين.

ضيف الحلقة : سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين.