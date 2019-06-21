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مصر وتركيا.. موجة تصعيد جديد

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شرعت وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الباب أمام تصعيد إعلامي ودبلوماسي جديد بين القاهرة وأنقرة وبعد التزامها الصمت لأيام على تصريحات تركية تشكك بظروف الحادث وتطالب بتحقيق دولي.

أصدرت الخارجية المصرية بيانين متتاليين، اتهم الأول ما أسماه الديكتاتوريات المستبدة بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، فيما ندد الثاني عبر الوزير سامح شكري بـ "التصريحات المتكررة وغير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر وأكد استعداد بلاده للتصدي لأي تهديدات. 

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