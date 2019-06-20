السعودية.. حراك في واشنطن ولندن

في تحرك جديد، يقرر الكونغرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأمريكية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن.

في موازاة ذلك، تقرر الحكومة البريطانية تعليق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للمملكة نزولا عند قرار قضائي..

بين الحالتين، يعود الحديث عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي في رأى في أي خطوة في هذا الاتجاه خدمة لشركات السلاح الروسية والصينية..

ما جدوى هذه التحركات في ظل الوضع الحالي؟ وأي تأثير لها على علاقات المملكة بأهم حلفائها الغربيين؟