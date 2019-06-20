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أول صدام عسكري إيراني أمريكي وترامب يهدد

أخبار العالم

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التوتر بين طهران وواشنطن يخرج عن نطاق التصريحات والتهديدات إلى دائرة الصدام المباشر..

قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، قالت إنها اخترقت أجواءها وسقطت داخل مجالها الجوي. وهي الرواية التي نفاها البنتاغون مؤكدا أن الطائرة كانت على مسافة سبعةَ عشر ميلا من الأجواء الايرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بشكل لافت ومقتضب واصفا ما قامت به طهران بالخطأ الجسيم الذي قد لا يكون متعمدا..
حدود التصعيد الإيراني وخيارات الرد الأمريكي نبحثها في هذه الحلقة من اسأل أكثر.

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