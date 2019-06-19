صواريخ غامضة تدك مواقع في العراق

أصيب ثلاثة عراقيين في هجوم صاروخي استهدف منطقة الرميلة بالبصرة جنوبي العراق بالقرب من مقر شركة بي بي النفطية البريطانية، وضمن منقطة تستخدمها شركات أخرى للطاقة من بينها إكسون موبيل.

ورغم أنه لا وجود لمعلومة تؤكد هوية الجهة المنفذة، إلا أن رويترز نقلت عن مصدر أمني اعتقاده أن جماعات تدعمها إيران هي التي تقف وراء الهجمات.

العراق الذي أكد للتو على لسان رئيس وزرائه السعي إلى منع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة داخل الأراضي العراقية، يقف في نقطة حرجة وسط التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، والذي من بين خياراته الحرب.