السعودية.. شبح خاشقجي يعود من جديد

بعد تحقيق استمر لأشهر، أصدرت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار تقريرها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي..

التقرير المكون من مئة صفحة عرض توصيات وتحدث عن أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا الملف.

وبين من يرى في التقرير انعطافة في مسار القضية وصولا إلى تدويلها، يؤكد آخرون افتقاره للأدلة أو الثقل القانوني ويربطونه بأجندات سياسية لأطراف ترغب بابتزاز السعودية..