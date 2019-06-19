من قال إن أصل الإنسان قرد؟! جينالوجيا الحمض النووي تشرح الالتباس الذي وقع في فهم نظرية التطور

في هذه الحلقة نعود للحديث مع بروفسور جامعة هارفرد أناتولي كليوسوف عن الاكتشافات الجديدة لعلم جينالوجيا الحمض النووي ..

وكيف تتوافق هذه الاكتشافات مع ما كان متعارفا عليه سابقا في أوساط المتخصصين في علم الأنساب الجيني.

فهل تحدث داروين حقا في مؤلفاته عن أن الإنسان أصله قرد؟ ثم لماذا نجد طفرات مشتركة بين ممثلي العرق الأبيض والشمبانزي من جهة وممثلي العرق الأسود والشمبانزي من جهة أخرى بينما لا نجد طفرات مشتركة بين ممثلي العرق الأبيض والأسود؟ شرح الغز في هذه الحلقة.