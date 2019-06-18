إيران.. حشد أمريكي وحديث عن هجوم تكتيكي

قررت الولايات المتحدة الدفع بألف جندي إلى الخليج تعزيزا للقوات الموجودة هناك..

على وقع اتهام إيران بالضلوع في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان قبل أيام، يأتي هذا الإجراء في مقابل تصريحات من وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث فيها عن عدم رغبة ترامب في اللجوء للحرب على إيران ..

طهران لم تكن صامتة، فقد كررت أكثر من مرة أن حماية الخليج، والمضيق من مسؤولياتها، بينما كان آخر تصريح إيراني استعراضا من قائد الحرس الثوري للقوة البالستية الإيرانية..

بين الشد والجذب في الجهتين دعت موسكو إلى ضبط النفس، وحذرت بكين من فتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط..