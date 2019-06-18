 
مباشر
بالتفاصيل

إيران.. حشد أمريكي وحديث عن هجوم تكتيكي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m08b

قررت الولايات المتحدة الدفع بألف جندي إلى الخليج تعزيزا للقوات الموجودة هناك..

على وقع اتهام إيران بالضلوع في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان قبل أيام، يأتي هذا الإجراء في مقابل تصريحات من وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث فيها عن عدم رغبة ترامب في اللجوء للحرب على إيران ..
طهران لم تكن صامتة، فقد كررت أكثر من مرة أن حماية الخليج، والمضيق من مسؤولياتها، بينما كان آخر تصريح إيراني استعراضا من قائد الحرس الثوري للقوة البالستية الإيرانية..
بين الشد والجذب في الجهتين دعت موسكو إلى ضبط النفس، وحذرت بكين من فتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط..

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برلمانية تونسية ترفض قراءة الفاتحة على روح محمد مرسي