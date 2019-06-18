ضيوف بانوراما يجادلون حول جدية محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

لماذا وُجهت للرئيس السوداني السابق عمر البشير الاتهامات المتعلقة فقط بالفساد واختلاس المال العام؟ ما هو موقف المعارضة السودانية من محاكمة عمر البشير؟

وماذا بشأن استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير؟

ضيوف الحلقة: الخبير الاستراتيجي عبد الهادي عبد الباسط في الخرطوم والكاتب والمحلل السياسي محمد الأسباط في باريس.