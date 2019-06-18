مونديال قطر.. شبهة الفساد تطفو من جديد

ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم يفتح من جديد.. السلطات الفرنسية تحتجز الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني،

وتضعه رهن الحبس الاحتياطي في إطار تحقيقات بشبهات فساد تتعلق بمنح قطر حق تنظيم مونديال ألفين واثنين وعشرين وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية..

شبهات عززتها تصريحات للرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر كشف فيها أن فوز قطر تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.



