وفاة مرسي.. الرواية والتداعيات

أعلنت النيابة العامة المصرية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عقب رفع جلسة من جلسات محاكمته في قضية التخابر..

مصادر إعلام مصرية قالت إن مرسي أغمي عليه بعد رفع الجلسة لينقل إلى المستشفى ويصله متوفيا.. لتعلن وزارة الداخلية بعدها مباشرة حالة الاستنفار القصوى في البلاد، كما اتخذ الجيش خطوة مماثلة.

نعي من الأمين العام للأمم المتحدة وإدانة من أنقرة، واتهام مباشر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للدولة المصرية بقتل الرئيس الأسبق محمد مرسي.