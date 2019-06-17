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إيران ترفع سلاح زيادة تخصيب اليورانيوم

أخبار العالم

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إيران جادة في تهديداتها.. مع بدء العد العكسي لمهلة الستين يوما، تعلن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية

والمتمثلة برفع مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الحد المسموح به دوليا.
وفيما يتحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بقاء فرصة ضيقة للحفاظ على الاتفاق، يستمر الأوروبيون بالتعامل بروية وهدوء ويرفضون أي تراجع في الالتزامات من جانب واحد.
ما تداعيات هذه الخطوات؟ وهل تضغط طهران على أوروبا لتلبية مطالبها؟

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