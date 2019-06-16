 
مباشر
اسأل أكثر

مبادرة جديدة من السراج لحل أزمة ليبيا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzv8

على وقع صوت الغارات والمواجهة العسكرية المستمرة، تنطلق مبادرة سياسية عرابها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج ...

 مبادرة تم طرحها للخروج من الأزمة الحالية يقول السراج للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019... سنسأل أكثر اليوم عن إمكانية نجاح هذه المبادرة مع استمرار المعارك ميدانيا ... وأين الدور الأممي في حلحلة الوضع؟ وما الذي يمكن أن ينقذ ليبيا من آتون الحرب وإراقة الدماء؟ 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. شاهد الدمار داخل مطار طرابلس الدولي