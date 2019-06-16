مبادرة جديدة من السراج لحل أزمة ليبيا

على وقع صوت الغارات والمواجهة العسكرية المستمرة، تنطلق مبادرة سياسية عرابها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج ...

مبادرة تم طرحها للخروج من الأزمة الحالية يقول السراج للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019... سنسأل أكثر اليوم عن إمكانية نجاح هذه المبادرة مع استمرار المعارك ميدانيا ... وأين الدور الأممي في حلحلة الوضع؟ وما الذي يمكن أن ينقذ ليبيا من آتون الحرب وإراقة الدماء؟