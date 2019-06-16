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أين الحق الغائب للاجئ الفلسطيني بلبنان؟

أخبار العالم العربي

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في مأساة وبؤس يعيش اللاجئ الفلسطيني بلبنان.. احتمل اللاجئ الفلسطيني واحدا وسبعين عاما من الغبن على كتفيه في هذا البلد العربي،، بدايتها نكبة في أرضه توقع أن تنتهي فطالت.. 

ثم إنه أجنبي هنا.. وغريب دون أي حق من تلك التي تكفلها المواثيق الدولية للاجئين من أمثاله في مناكب الدنيا؛ لا حق في العلاج.. أما التملك والتوظيف فضربان من الخيال لا سبيل إليهما.
نفتح في هذه الحلقة ملفا نحاول من خلاله إبراز أوجه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم بلبنان.. 

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