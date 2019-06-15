قطر وإيران.. تقارب على وقع توتر الخليج

قطر وإيران تريدان تعزيز العلاقات الثنائية أكثر من السابق وفي كل المجالات، هذا ما تم التأكيد عليه خلال لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني

، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه. روحاني أكد أيضا استعداد بلاده لصياغة آليات سياسية وأمنية ثنائية ومتعددة الأطراف لضمان الأمن الجماعي في المنطقة..

سنسأل الليلة عن آفاق مساعي الدوحة وطهران لتحقيق تقارب أكثر؟ وكيفية تحقيق ذلك في ظل التوتر الحاصل في الخليج؟ وما امكانية الحوار الإيراني الخليجي لنزع فتيل التوتر؟