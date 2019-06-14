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قمة منظمة شنغهاي.. إيران وسوريا والإرهاب

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الملف الإيراني، والوضع في سوريا، ومحاربة الإرهاب والتطرف، قضايا أساسية تصدرت أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مشاركته في القمة أكد أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي يزعزع الاستقرار، ويقوض نظام عدم انتشار السلاح النووي.. بالتفاصيل نتحدث عن الدور الذي يمكن أن تمثله الدول الأعضاء بالمنظمة في حلحلة الأزمات ونزع فتيل التوتر في المنطقة؟ وما مدى قدرة المنظمة على كبح جماح واشنطن وسياساتها التصعيدية؟

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