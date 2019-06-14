ضيف بانوراما عن حرب الناقلات في الخليج: الممول سئم من النفقات ويريد تنفيذ الوعود
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من يدفع باتجاه تأزيم الوضع في منطقة الخليج؟ هل تسعى إيران إلى حرب جديدة في المنطقة؟ ما هي المقاربة الأمريكية لأزمة الناقلات في مياه الخليج؟
هل فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية دليل على تورط إيران في تفجير الناقلتين في بحر عمان؟ ما هي نقاط التوتر في هذا الفيديو؟
ضيوف الحلقة: الإعلامي والمحلل السياسي حسين جمال من الكويت والباحث السياسي زيد العيسى في لندن.
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