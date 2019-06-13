خليج عُمان.. حرب بعد استهداف ناقلتي نفط؟

تطورات متسارعة يشهدها شريان إمداد النفط الأساسي في العالم وسط مخاوف من سيناريوهات تهدد الملاحة البحرية في منطقة الخليج..

أخر المستجدات استهداف ناقلتي نفط، قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إنهما تضررتا بحادث في خليج عُمان ووصف إحداهما بأنّه هجوم.

إيران سارعت إلى انقاد أربعة وأربعين بحارا وبنفس السرعة أعربت عن قلقها من الحادث واصفة إياه بالمثير لشك. وفيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف التوتر، طلبت موسكو بعدم تحميل طهران المسؤولية، مع موقف من الجامعة العربية ينادي بتحرك دولي..

من الفاعل ومن المستفيد؟ وهل ستسارع واشنطن لاستغلال الحادث لتأجيج التوتر مع إيران لدرجة شن حرب مباشرة؟