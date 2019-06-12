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حضور مصر والأردن والمغرب مؤتمر البحرين

أخبار العالم العربي

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مصر والأردن والمغرب ضمن المشاركين في مؤتمر المنامة الاستثماري حول القضية الفلسطينية..

 ذلك ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا استلام واشنطن تأكيدات من الدول الثلاث بالحضور للمؤتمر الذي تقاطعه السلطة الفلسطينية ودول عربية عدة.. ورغم أن العواصم لم تنف ولم تؤكد الحضور بشكل رسمي لغاية الآن،، إلا أن قناعة تشكلت لدى كثيرين أن الدول الثلاث تناور درءا للحرج، خاصة وأن مؤتمر المنامة بات يوصف بالملمح الاقتصادي الأول لصفقة القرن التي تعتزم واشنطن تقديمها لبناء السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين كما تقول.

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