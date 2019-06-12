هجوم حوثي على مطار أبها الدولي بالسعودية

فصول حربِ اليمن مستمرة وشظاياها تطال من جديد الأراضي السعودية. فبعد نحو شهر من تعرض محطتين لضخ النفط لهجوم قرب الرياض بطائرات مسيرة..

يأتي استهداف الحوثيين اليوم لمطار أبها الدولي جنوب المملكة بصاروخ من نوع كروز، الهجوم أصاب هدفه بدقة بحسب ما أعلنت عنه جماعة الحوثي. فيما سارع التحالف العربي إلى اتهام إيران بدعمها الإرهاب العابر للحدود... نسأل أكثر الليلة عن دلالات هذا الهجوم وتداعياته؟