حرب التجارة.. الصين ترد على تهديد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على بكين إذا لم يحضر الرئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى قمة العشرين..

كالواقف على حبل مشدود جاءت تصريحات ترامب هذه، وبدا فيها متحرقا للقاء بينغ أكثر من كونه مهددا وفق البعض.. ورغم أن لعبة عض الأصباع بين كل من واشنطن وبكين بلغت مداها من خلال تبادل فرض الرسوم، والعقوبات التي فرضها ترامب على شركة هواوي في إطار حالة الطوارئ الاقتصادية.. رغم كل ذلك إلا أن مراقبين يعتقدون أن التفاهم الصيني الأمريكي بات وشيكا، في قمة العشرين، أو في حواليها..