مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث: نرفض تجنيس الفلسطينيين في مصر

لا يستبعد السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان ضم إسرائيل بعض أراضي الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية تجهز للرد من خلال المحكمة الجنائية الدولية. اللافت هنا أن تصريحات فريدمان تأتي في الوقت الذي باتت فيه الإدارة الأمريكية تعتبر أن احتمال إطلاق "صفقة القرن" أصبح ضئيلاً، أما ورشة عمل المنامة حول الشق الاقتصادي للصفقة فإن مسألة الحضور العربي والإسلامي فيها لم تحسم حتى الآن. فماذا بعد؟

ضيف الحلقة: مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث.