 
مباشر
بانوراما

مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث: نرفض تجنيس الفلسطينيين في مصر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz4x

لا يستبعد السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان ضم إسرائيل بعض أراضي الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية تجهز للرد من خلال المحكمة الجنائية الدولية. اللافت هنا أن تصريحات فريدمان تأتي في الوقت الذي باتت فيه الإدارة الأمريكية تعتبر أن احتمال إطلاق "صفقة القرن" أصبح ضئيلاً، أما ورشة عمل المنامة حول الشق الاقتصادي للصفقة فإن مسألة الحضور العربي والإسلامي فيها لم تحسم حتى الآن. فماذا بعد؟

ضيف الحلقة: مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية