أنقرة وواشنطن.. تصاعد التوتر بسبب اس-400

لم يستغرق تنفيذ واشنطن لتهديدها بوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف- 35 الكثير من الوقت.

فبعد أيام من اعطائها أنقرة مهلة حتى نهاية تموز/يوليو المقبل للتخلي عن صفقة منظومة إس-400 الروسية، أعلن البنتاغون إيقاف تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. ومواصلة العمل لإنهاء المشاركة التركية كليا في برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير أنقرة من سياستها.

ما دلالات هذا الاستعجال الأمريكي؟ وكيف سيتعامل معه الجانب التركي؟