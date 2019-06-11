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أنقرة وواشنطن.. تصاعد التوتر بسبب اس-400

أخبار العالم

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لم يستغرق تنفيذ واشنطن لتهديدها بوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف- 35 الكثير من الوقت.

فبعد أيام من اعطائها أنقرة مهلة حتى نهاية تموز/يوليو المقبل للتخلي عن صفقة منظومة إس-400 الروسية، أعلن البنتاغون إيقاف تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. ومواصلة العمل لإنهاء المشاركة التركية كليا في برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير أنقرة من سياستها.
ما دلالات هذا الاستعجال الأمريكي؟ وكيف سيتعامل معه الجانب التركي؟

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