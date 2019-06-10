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روسيا والسعودية.. رسائل التقارب

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انعقد بالعاصمة الروسية موسكو اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد بحضور وزاري رفيع من البلدين..

موسكو والرياض اللتان أبرمتا اليوم اتفاقا يرسم خارطة طريق للتعاون الثنائي في المستقبل، كانتا حققتا نجاحا مهما في صيغ اتفاقات خفض إنتاج النفط ضمن ما يعرف بأوبك +...
المسؤولون شددوا على أن الاتفاقات ليست مقرونة بالنفط وحسب، وإنما سترفع مستوى التعاون والاستثمار بين البلدين في الآجال المنظورة..

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