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ترامب.. سلاح السعودية عبر الكونغرس

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يعتزم اثنان من أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون حول الصفقات الخاصة ببيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري إلى السعودية..

حراك يأتي بعد طرح اثنين وعشرين مشروعا لقرارات مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهدف منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من بيع أسلحة بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار الى السعودية على وجه الخصوص.. هي حرب صلاحيات جديدة يستخدم فيها ترامب سلاح الفيتو والخطر الايراني، في مقابل سلاح حقوق الانسان الذي يستخدمه المشروعون. فمن يكسب هذه الحرب؟ وما مصير التعاون الأمريكي السعودي؟

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