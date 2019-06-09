تسريبات متضاربة.. واشنطن والأزمة الليبية

تقارير متضاربة تزيد من الغموض الذي يلف الموقف الامريكي حيال الازمة الليبية.. فبعد يوم من معلومات نقلتها وكالة انباء ايطالية عن تلقي المشير خليفة حفتر دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض في خطوة رآها محللون زلزالا سياسيا... تنقل الغارديان عن مصدر في واشنطن خيبة أمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب من المشير حفتر ومن قدرته على حسم المشهد في طرابلس، ويخرج نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني احمد معيتيق ليؤكد من واشنطن الدعم الامريكي لحكومته.

فما حقيقة الموقف الامريكي؟