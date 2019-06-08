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تركيا.. مهلة أمريكية أخيرة

أخبار العالم

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محاولة أمريكية جديدة وقد تكون الأخيرة للضغط على تركيا فيما يتعلق بصفقة شراء منظومة إس-400..

البنتاغون يمهل أنقرة حتى نهاية شهر تموز يوليو المقبل للعدول عن شراء المنظومة الروسية، وإلا فإنها ستقدم على طرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات إف-35.
المهلة الأمريكية الأخيرة تأتي بعد ساعات فقط من إعلان روس تيخ عن تسليم المنظومة لتركيا خلال شهرين، وبعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي نفى فيها أي نية تركية للتراجع عن صفقة مع موسكو.
فهل ينجح هذا التهديد الأميركي؟ أم أن تركيا ستتمسك بخيارها؟

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