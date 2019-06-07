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جثث في نهر النيل بالسودان.. ما سرها؟

أخبار العالم العربي

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في خضم الأحداث في السودان تتحدث لجنة الأطباء المركزية عن انتشال أربعين جثة من نهر النيل، وتتهم قوات الدعم السريع بنقل الضحايا إلى جهة مجهولة.

منعطف دموي يأتي بعد فض اعتصام القيادة العامة وتضارب المعلومات بين الحكومة والمعارضة حول أعداد الضحايا والمصابين.
من جانبه كان المجلس العسكري قد لمَّح إلى وجود طرف ثالث وصفهم بالمتفلتين فيما قررت النيابة تشكيل لجنة تحقيق.. ماذا بعد كل هذه التطورات سياسيا وميدانيا؟

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