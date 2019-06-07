خالد العسيلي: ورشة عمل المنامة فاشلة

تشارك فلسطين في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويرأس الوفد الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

كيف كانت المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي الهام؟ ما هي نتائج لقاءات أجراها الوزير الفلسطيني مع زملائه الروس؟ ما هي سبل صمود الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منظمة التحرير والسلطة الوطنية؟ كيف يواجه الفلسطينيون مصيرهم وورشة عمل المنامة حول صفقة القرن "الاقتصادية" باتت قاب قوسين أو أدنى؟ وهل ستجري ورشة البحرين وسط غياب فلسطيني؟

ضيف الحلقة: وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي