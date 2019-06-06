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نورماندي وستالينغراد: متى تحطم جيش هتلر؟

أخبار العالم

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في ذكرى إنزال أكبر أسطول هجوم في التاريخ على سواحل النورماندي شمالي فرنسا..

يجتمع اليوم قادة الحلفاء في بريطانيا استذكارا للحلف الذي تعتبر دول الحلف أنه ساهم في تحرير أوروبا وإنهاء الحرب العالمية الثانية..

ورغم أن الدول الستة عشر جددت الحرص على الدفاع عن الحريات إلا أنها تجاهلت عن عمد الدور السوفييتي، أو قل الروسي، والذي كان عمليا هو المسبب في القضاء على النازية.
ما فتئ كثيرون من بينهم النخب السياسية الروسية يحذرون من محاولات إعادة كتابة التاريخ، ويبدو من خلال التصرفات والتصريحات الغربية أن هناك توجها مقصودا غرضه بناء التاريخ على صورة وهمية بسبب الخلاف السياسي القائم بين موسكو والغرب..

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