هجوم قبالة الإمارات.. الموساد وإيران

تقدم الإمارات والسعودية والنرويج اليوم أمام مجلس الأمن الدولي خلاصة التحقيق المشترك الذي أجري حول عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في سواحل إمارة الفجيرة.

الخارجية الإيرانية استبقت الجلسة باتهام الموساد بتقديم معلومات مفبركة تربط الهجوم بطهران.. يأتي ذلك بعد أن عبر مسؤولون أمريكيون على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو عن قناعة بأن إيرانَ تقف وراء الهجمات وأن الهدفَ رفعُ أسعار النفط في السوق العالمية..

فما هي الرسائل وراء العمليات التخريبية في سواحل الإمارات؟ ومن يقف خلفها؟ وما ردود الفعل المزمعة بعد الكشف عن نتائج التحقيقات؟