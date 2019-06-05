من هم إرهابيو سيناء وما سر نشاطهم؟

قتل ثمانية من رجال الأمن في مصر إثر هجوم شنه مسلحون في نقطة تفتيش بالعريش شمالي سيناء تبناه تنظيم داعش. وزارة الداخلية المصرية قالت إنها قتلت خمسة من المهاجمين أثناء ملاحقتهم.

هجوم اليوم فتح باب السؤال عن المقاربة الأمنية المصرية ومدى نجاعتها، وفي سيناء على وجه الخصوص التي أطلق الجيش المصري عملية عسكرية فيها منذ أمد للقضاء على التنظيمات الإرهابية، فقد اعتبر البعض أن هذه المقاربة لم تحقق بعد النتائج المرجوة منها، بينما وجد آخرون أن تكتيكات التنظيمات الإرهابية وطرق تنفيذها للهجمات تترجم بشكل واضح ضعفها والقضاء على معظمها بدليل تراجع العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة..