جدل وغضب في بريطانيا.. كواليس زيارة ترامب

على وقع مظاهرات مندّدة، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بريطانيا التي حثها مجددا على الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل صفقة تجارية بديلة مع بلاده..

ومن هناك، هاجم ترامب عمدة لندن صادق خان الذي وصفه بالفاشل وأثنى على وزير الخارجية السابق بوريس جونسون في تأييده لبريكست بدون اتفاق قبل أن يُعرِّج على زعيم حزب العمال جيريمي كوربين زاعما أنه رفض لقاءه بسبب طاقته السلبية.. تصريحات مثيرة للجدل رافقها حديثٌ عن دوافع الزيارة قبل ثلاثة أيام من استقالة رئيسة الوزارء تيريزا ماي. فما الذي يراهن عليه ترامب؟ أي طريق ستسلك بريطانيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد البريكست؟