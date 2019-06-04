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الملف السوري: صفقة كبرى في نار حامية؟

أخبار العالم العربي

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سوف يجري في أواخر شهر يونيو/حزيران الجاري لقاء أمني ثلاثي مهم يجمع مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

ما هي عناوين اللقاء المزمع عقده في القدس؟ وهل صحيحة التسريبات التي نشرت حوله؟ وهل سيمهد هذا الاجتماع لانفراج في الأزمة السورية؟

ضيوف الحلقة : الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط أندريه تشوبريغن في موسكو والصحفي والباحث السياسي اللبناني محمد قواص في لندن.

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