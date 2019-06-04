السودان.. رسائل قطر وإيران والإمارات

في اصطفاف آخر بمنطقة تشهد استقطابا حادا، بدت المواقف الإقليمية متباينة تجاه التدخل العنيف لقوات المجلس العسكري خلال فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة.

فبينما حذرت إيران وتركيا وقطر المجلس العسكري من عواقب وخيمة لتلك التطورات وطالبت بنقل السلطة إلى المدنيين واحترام مطالب الشعب، دعت المعارضة السودانية بعض الدول العربية إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي، في إشارة حسب مصادر محلية إلى البلدان التي شملتها جولة قادة المجلس العسكري.. داخليا، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات تطالب بإسقاط المجلس العسكري في رد على إعلان عبد الفتاح البرهان وقف التفاوض وإلغاء جميع الاتفاقات مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

فما هي دلالات التباين القائم في المواقف الإقليمية إزاء الوضع في السودان؟ وهل تنعكس حساباتها على مسارات الحراك الشعبي؟ وما هي أوراق المعارضة في مواجهة النهج الجديد للمجلس العسكري؟