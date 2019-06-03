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السودان.. يوم دام في مقر الاعتصام

أخبار العالم العربي

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الأحداث تتسارع في السودان والميدان يشتعل بسقوط قتلى وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم..

قوى الحرية والتغيير أعلنت عن وقف التفاوض مع المجلس العسكري وبدء إضراب سياسي وعصيان مدني والتصعيد الثوري.. في المقابل ردود فعل عربية ودولية، تدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.. بالتفاصيل نتحدث اليوم عن ما يجري في السودان سياسيا وميدانيا وإلى أين تتجه الأمور.

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