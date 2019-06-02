الجزائر.. استحالة تنظيم انتخابات الرئاسة

في منعطف جديد على مسار الأزمة السياسية في الجزائر، أعلن المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو

، وأقر استمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه حتى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، تحول خلف جدلا حول شرعية قرار المجلس الدستوري خاصة أنه سيفرض إطالة وضع يرفضه الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز النظام قبل إجراء الانتخابات...من جهتها تبدو قيادة الجيش من خلال دعوتها الأخيرة إلى الحوار متمسكة بخيار إجراء الانتخابات ورفض المرور بأي مرحلة انتقالية. فهل تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته عندما أعلن تمديد ولاية بن صالح؟ وكيف سيتعامل الحراك الشعبي مع استمرار الرئيس المؤقت في الإشراف على الانتخابات؟ وما أبعاد دعوة الجيش للحوار في ظل تباين الرؤى ؟