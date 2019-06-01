السودان.. على خطى الدول المقاطعة لقطر؟

اجراءات عدة اتخذها السودان منذ تسلّم المجلس العسكري الانتقالي زمام البلاد، تشير كلها إلى توتر العلاقات مع قطر.

إعفاء وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه بعد بيان للوزارة حول زيارة وفد قطري إلى البلاد، ومن ثم إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي الشبكة، وآخرها استدعاء السفير السوداني في قطر للتشاور حسبما أعلنت الخارجية السودانية.

فما دلالة هذه الخطوات؟ وهل تعكس موقفا سياسيا جديدا للخرطوم، يجعله طرفا في الأزمة الخليجية؟ وما الموقف القطري منها؟