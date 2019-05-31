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بانوراما

ضيف بانوراما: أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة هو إيران!

أخبار العالم العربي

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يناقش برنامج بانوراما نتائج القمم العربية والخليجية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة.

والسؤال المطروح: هل تمكنت الرياض من بناء تحالف عربي وإسلامي قوي ضد إيران وماذا بعد؟

ضيوف الحلقة : نائب مدير معهد الدراسات المستقبلية وإدارة الأزمات السياسية ألكسندر كوزنيتسوف في موسكو وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون د. محمد هنيد من باريس.

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