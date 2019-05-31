أردوغان يتحدى منافسيه بالمتوسط عبر اس-400
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لا تراجع في الموقف التركي حيال عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط..
مجلس الأمن القومي في البلاد يؤكد أن هذه الأنشطة ستتواصل بما يتماشى مع القانون الدولي، فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن نية تركية لنشر منظومة إس أربعمئة الصاروخية الروسية على طول الساحل الجنوبي للبلاد لمراقبة عمليات التنقيب.
فهل حسم هذا الملف المتنازع عليه لصالح أنقرة؟ أم أن المواقف الدولية والإقليمية الرافضة ستلجم الطموح التركي؟
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