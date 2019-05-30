 
مباشر
اسأل أكثر

انفراج في الأزمة الخليجية خلال قمم مكة؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx7x

يترأس رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني وفد بلاده الى قمم مكة الثلاث، في تمثيل هو الأعلى مستوى منذ اندلاع الازمة الخليجية قبل عامين..

وفيما تعلن الدوحة ان الغاية من هذه المشاركة هو تغليب المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية وعقلنة الخطاب القائم، يرى فيها كثيرون مؤشرا قويا على تحسن العلاقات بين الدوحة والرياض ومقدمة لحلحة الخلافات في البيت الخليجي.. لتبق الأسئلة مطروحة حول مصير القضايا الخلافية، والتنازلات التي يمكن ان يقدمها اطراف الصراع للوصول إلى حل.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دعا المعتمرين بمكة لإنجاحها.. خطاب للسديس حول القمة العربية يثير جدلا