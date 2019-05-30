انفراج في الأزمة الخليجية خلال قمم مكة؟

يترأس رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني وفد بلاده الى قمم مكة الثلاث، في تمثيل هو الأعلى مستوى منذ اندلاع الازمة الخليجية قبل عامين..

وفيما تعلن الدوحة ان الغاية من هذه المشاركة هو تغليب المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينية وعقلنة الخطاب القائم، يرى فيها كثيرون مؤشرا قويا على تحسن العلاقات بين الدوحة والرياض ومقدمة لحلحة الخلافات في البيت الخليجي.. لتبق الأسئلة مطروحة حول مصير القضايا الخلافية، والتنازلات التي يمكن ان يقدمها اطراف الصراع للوصول إلى حل.