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كوشنر يحشد الدعم العربي لـ"صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

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يتنقل مستشار الرئيس الأمريكي المكلف بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية جاريد كوشنر، في محاولة منه لحشد الدعم للخطة المعروفة بصفقة القرن ولمؤتمر البحرين الذي يرفضه الفلسطينيون..

وتتباين بشأنه المواقفُ العربيةُ والخليجية والدولية. الحراك الأمريكي الأخير يأتي وسط إعلان موسكو وبكين عدم مشاركتهما في مؤتمر البحرين وفي ظل فشل نتنياهو حتى الآن في تشكيل الإئتلاف الحكومي في إسرائيل. 
فهل تنجح جولة كوشنر في المنطقة، وما هي رهانات عراب صفقة القرن بين هذه العواصم؟
وكيف ستؤثر المواقفُ العربيةُ والدوليةُ المتباينة على فرص نجاح مؤتمر البحرين؟

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