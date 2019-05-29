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موسكو والتوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة

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على وقع التصعيد الأمريكي الإيراني وتداعياته على المنطقة ولاسيما الخليج.. انطلقت دعوات للتهدئة ومبادرات لحصْر الأزمة..

موسكو أكدت أهمية الحوار والالتزام بالقانون الدولي منعاً للانجراف نحو نتائج لا تُحمد عقباها.. وعليه فإن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى طهران تحمل أهمية خاصة لخفْض التوتر.. حول هذه الزيارة والأوضاع في المنطقة معنا من طهران نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

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