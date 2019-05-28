الخبير الروسي: العودة إلى التاريخ لا تنفع لحل الأزمة حول إيران

يناقش برنامج "بانوراما" مآلات التوتر غير المسبوق في المنطقة حول إيران. هل ستقنع طهران دول الخليج بجدوى دعوتها للتوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء؟

لماذا يعتقد الإيرانيون أنه لن يحدث هناك صدام مع الولايات المتحدة؟ بما ستنتهي الزيارات المكوكية للمسؤولين الإيرانيين إلى عواصم المنطقة؟ وكيف ستجري ورشة عمل المنامة حول ما يسمى بصفقة القرن وسط مقاطعة القيادة الفلسطينية لها؟

ضيوف الحلقة : بالأستوديو في موسكو سيرغي فوروبيوف، الدبلوماسي السابق والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، ومن الكويت د. عايد المناع، الأكاديمي والباحث السياسي.