لبنان وإسرائيل.. النفط ووساطة واشنطن
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قالت إسرائيل إنها منفتحة على الوساطة إزاء ترسيم الحدود مع لبنان، معتبرة أن من مصلحة البلدين الاتفاق على الحدود، ما سيخدم اتفاقات النفط والغاز المكتشفيْن بوفرة في شرق المتوسط.
وتقود واشنطن هذه الأيام وساطة يتصدرها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد حملته إلى تل أبيب ثم إلى لبنان حتى يلتقي حثيثا المسؤولين اللبنانيين.
فأي أفق للوصول إلى تفاهم حول الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ وهل ظروفه مواتية؟
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