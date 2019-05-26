صواريخ تاو وغراد تركية لمسلحي سوريا؟

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده محافظ إدلب السورية، كشف مسؤولان بالمعارضة في المنطقة عن تلقيهم أسلحة نوعية من أنقرة لصد هجوم واسع تقوده القوات الحكومية، تحرك يأتي بعد إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار تمسك قوات بلاده بالبقاء في نقاط المراقبة، رغم امتداد رقعة الاشتباكات نحوها، وورود معلومات عن تعزيز أنقرة تواجد قواتها الخاصة على النقاط الحدودية.

فما هي أبعاد الموقف التركي؟ وما خلفيات وأفق التقدم العسكري للقوات الحكومية؟ وهل تنجر تركيا إلى الصراع في ظل تمسكها بنفوذها في الشمال السوري؟