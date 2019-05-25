واشنطن وطهران.. تصعيد أم تهدئة؟

في منحنا جديد بمسار التوتر الإيراني الأمريكي، أعلن مستشار القيادة العسكرية في طهران مرتضى قرباني امتلاك بلاده لصواريخ وأسلحة سرية قادرة على إغراق السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج، تهديد تزامن مع تحذير اللواء في الدفاع الجوي غلام علي رشيد من المساس بمصالح وصادرات النفط الإيراني مشددا على كون أمن مضيق هرمز مرتبطا بمراعاة هذه المصالح.. على الجانب الأمريكي وبموازاة قرار إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الخليج، أعلن وزيرُ الخارجية مايك بومبيو تجاوز الكونغرس والمضي في تسريع صفقاتٍ معلقة لبيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن، بهدف ردع إيران؟ فما حقيقة التحذير الايراني من استخدام أسلحة سرية في مواجهة السفن الأمريكية؟ وما خلفيات التباين في الخطاب القادم من طهران بين الساسة وقادة الجيش؟